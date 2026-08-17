Російський безпілотник ударив по садовому товариству в Запоріжжі: загинули двоє людей

Внаслідок атаки російського безпілотника по садовому товариству у Запоріжжі загинули двоє людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у телеграм-каналі.

За його словами, загинули 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

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У Запоріжжі після атаки дрона спалахнула пожежа

"На жаль, загинуло двоє людей: 43-річний чоловік та 41-річна жінка через ворожу атаку по садовому товариству Запоріжжя", – написав Іван Федоров.

Внаслідок атаки у місці влучання спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували комбайн у Запорізькому районі: загинула людина, є поранений.

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