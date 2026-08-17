Запоріжжя будує підземні енергооб’єкти: захисні споруди вже витримали удари "Шахедів", – ОВА

Запоріжжя стало першим містом в Україні, де почали будувати підземні енергетичні об’єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Понад половину трансформаторів уже захистили

За словами Федорова, захисні споруди вже витримали атаки дронів-камікадзе "Шахед" та падіння КАБу поблизу.

Більше половини ключових трансформаторів уже захищено. До зими в області планують завершити роботи з усіма такими об’єктами.

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Крім того, у Запоріжжі почали будувати підземні енергетичні об’єкти. На двох трансформаторних підстанціях зводять підземні конструкції.

"Не називатиму конкретні цифри. Це всі ключові трансформатори. Більше половини вже захищено, до зими захистимо всі. Зараз їх будівництво на фінішній стадії. Крім того, ми почали будувати підземні енергетичні об'єкти. На двох трансформаторних підстанціях зводимо підземні конструкції. Такого ніхто в Україні не робив, ми це робимо першими і вперше", – зазначив Іван Федоров.

Очільник ОВА пояснив, що трансформатор є найдорожчим елементом підстанції. Його виробництво в середньому займає дев’ять місяців.

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Минулої зими російські війська понад 15 разів атакували одну з підстанцій. Через пошкодження трансформатора близько 50 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.

Без основного живлення також опинилися лікарня, система опалення Бородинського мікрорайону та водопостачання правого берега.

Об’єкти оперативно перевели на генератори. Енергетикам вдалося відновити роботу трансформатора, і вранці місто вийшло з блекауту.

Запоріжжя збільшило резерв генераторів

За словами Федорова, ситуація була особливо критичною через мороз до 12 градусів. Із лютого на підстанції почали облаштовувати додаткові захисні споруди.

Після пошкодження однієї з підстанцій узимку на її відновлення потрібно було близько трьох днів. Щоб забезпечити будинки електроенергією, до них оперативно доставили великі промислові генератори.

Завдяки міжнародним партнерам мобільний резерв області вдалося суттєво збільшити.

"Пам'ятаєте, коли взимку ворог вибив одну з підстанцій? Ми підрахували, що нам треба три дні на її відновлення. Що ми зробили: привезли до будинків великі промислові генератори й запустили їх. Зараз мобільний резерв значно більший завдяки нашим міжнародним донорам. Ми – одна з небагатьох областей, які на 100% забезпечені резервними дизельними генераторами", – сказав він.

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Федоров також зазначив, що область має досвід забезпечення роботи критичної інфраструктури в умовах постійних атак. За його словами, цей досвід нині намагаються перейняти інші регіони.

Він додав, що підтримка прифронтових областей з боку президента та уряду свідчить про намір держави забезпечувати їхнє функціонування попри російські удари.