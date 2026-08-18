США призывают Польшу передать Киеву ракеты для Patriot, но решение не принято, - Минобороны Польши

Польша пока не приняла никакого окончательного решения о передаче Украине противоракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Об этом в эфире Polskie Radio 24 заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что Варшава уже оказала поддержку Киеву, выделив несколько таких ракет из имеющегося у страны арсенала, который в настоящее время насчитывает сотни единиц.

По словам чиновника, польское правительство постоянно получает призывы о передаче ракет Украине непосредственно от администрации США и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США в Европе генерала Алексуса Гринкевича.

"Любое решение о новой поставке будет приниматься на высшем государственном уровне по представлению министра обороны с последующим утверждением Советом министров", — заявил Томчик.

На вопрос о возможности запуска производства ракет Patriot в Польше Томчик ответил: "Мы сейчас находимся в очень благоприятный момент с точки зрения наших отношений с американцами". Он отметил, что контракт на строительство сервисного центра ракет Patriot уже подписан.

Томчик также отметил, что президент США Дональд Трамп после своего первоначального заявления о производстве в Украине "либо отказался от этой идеи, либо поставил ее под большой вопрос".

"Давайте будем откровенными: в Украине во время войны производство систем такого типа практически невозможно", — сказал Томчик. "Я думаю, что здесь есть большая возможность и для Польши", — добавил он.

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