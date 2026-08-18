США закликають Польщу передати Києву ракети для Patriot, але рішення не прийнято, - Міноборони Польщі

Польща наразі не ухвалила жодного остаточного рішення щодо передачі Україні протиракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Про це в ефірі Polskie Radio 24 заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він нагадав, що Варшава вже підставила плече Києву, виділивши кілька таких ракет із наявного в країни арсеналу, що наразі налічує сотні одиниць.

За словами посадовця, польський уряд постійно отримує заклики щодо передачі ракет Україні безпосередньо від адміністрації США та Верховного головнокомандувача Збройних сил США в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

"Будь-яке рішення про нове постачання ухвалюватиметься на найвищому державному рівні за поданням міністра оборони з подальшим затвердженням Радою міністрів", - заявив Томчик.

На запитання про можливість запуску виробництва ракет Patriot у Польщі Томчик відповів: "Ми зараз у дуже сприятливому моменті з точки зору наших відносин з американцями". Він зазначив, що контракт на будівництво сервісного центру ракет Patriot вже підписано.

Томчик також зауважив, що президент США Дональд Трамп після своєї початкової заяви про виробництво в Україні "або відмовився від цього, або поставив під великий знак питання".

"Давайте будемо відвертими, в Україні під час війни виробництво такого типу систем практично неможливе", – сказав Томчик. "Я думаю, що тут є велика можливість і для Польщі", – додав він.

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