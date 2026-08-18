Кремль интересуют любые политические силы Европы, которые выступают против помощи Украине, - Соловян

Россия пытается использовать предстоящие выборы в Европе для ослабления поддержки Украины, делая ставку на антибрюссельские и антимигрантские нарративы

Об этом заявил руководитель Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Владимир Соловян, говорится в материале Цензор.НЕТ "Европу тянет вправо. Что сулят Украине ближайшие выборы в странах Старого света?".

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По его словам, в настоящее время Россия оказывает систематическое влияние на ряд крупных государств Западной Европы.

"В настоящее время и в перспективе ближайших лет основной целью этого влияния является снижение поддержки Украины через передачу вооружения и совместные проекты в сфере ВПК. Вокруг этих нарративов и строится вся информационная кампания. Россия будет использовать выборы в Германии — в землях, в ландшафтах, выборы на федеральном уровне — именно для распространения выгодных нарративов. Потому что выборы — это время интенсификации информационных потоков. Соответственно, пользователям социальных сетей, читателям новостных ресурсов сложнее отфильтровывать в этом потоке различных партийных лозунгов и смыслов определенные манипулятивные вбросы", — пояснил эксперт.

Соловян обратил внимание, что в последнее время Россия пытается подстроиться под локальный контекст.

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"В этом заключается основное отличие их подходов от кампаний 2000–2010-х годов, когда Россия пыталась внедрять собственные политические проекты, подкупать откровенно пророссийских политиков, создавать откровенно пророссийские партии-проекты. Сегодня же ставка делается на использование уже существующих антибрюссельских нарративов, направленных против европейского центра, против идеи усиления евроинтеграции.

И, как я сказал ранее, основная тема — это снижение поддержки Украины. Поэтому Кремль будет интересовать любые политические силы на местном или федеральном уровнях, которые будут использовать тезис о снижении поддержки Украины, о ставке на развитие собственных ресурсов путем снижения поддержки Украины", — отметил он.

"Конечно, в этом контексте наиболее весомым партнером российских спецслужб и тех подразделений в системе российской власти, которые действуют в рамках этого международного влияния в Европе, является "Альтернатива для Германии". Именно на укрепление электоральных позиций АдГ Россия будет работать в информационном плане. Но, конечно, здесь будут подогреваться и антимигрантские нарративы, и вопросы зеленой энергетики, и сомнения относительно поддержки украинцев как беженцев", — добавил Соловян.

Мнения политиков и экспертов о предстоящих выборах в странах Европы читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

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