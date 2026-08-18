Склад боеприпасов и пункты управления рашистов поражены в РФ и на ВОТ, - Генштаб
17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удары по ряду военных целей российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Склад боеприпасов
Украинские воины поразили склад боеприпасов в Карловке Донецкой области.
Пункты управления
Также защитники атаковали пять пунктов управления БПЛА противника в районах населенных пунктов
- Устинка, Белгородская область, РФ;
- Журавлевка, Белгородская область, РФ;
- Новоивановка, Запорожская область;
- Новое, Запорожская область;
- Малые Щербаки, Запорожская область.
Также был поражен пункт управления российских оккупантов в районе Тернов Донецкой области.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - добавили в Генштабе ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль