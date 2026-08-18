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Новости Уничтожение российской техники
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Склад боеприпасов и пункты управления рашистов поражены в РФ и на ВОТ, - Генштаб

Склад боеприпасов и пункты управления РФ: что поразили ВСУ?

17 августа и в ночь на 18 августа Силы обороны нанесли удары по ряду военных целей российских захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Склад боеприпасов

Украинские воины поразили склад боеприпасов в Карловке Донецкой области.

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Пункты управления

Также защитники атаковали пять пунктов управления БПЛА противника в районах населенных пунктов

  • Устинка, Белгородская область, РФ;
  • Журавлевка, Белгородская область, РФ;
  • Новоивановка, Запорожская область;
  • Новое, Запорожская область;
  • Малые Щербаки, Запорожская область.

Также был поражен пункт управления российских оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - добавили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (8619) Донецкая область (13034) Белгород (522)
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