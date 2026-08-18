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Новини Знищення російської техніки
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Склад боєприпасів та пункти управління рашистів уражено у РФ та на ТОТ, - Генштаб

Склад боєприпасів та пункти управління РФ: що уразили ЗСУ?

17 серпня та в ніч на 18 серпня Сили оборони уразили низку військових цілей російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Склад боєприпасів

Українські воїни уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

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Пункти управління

Також захисники атакували п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів

  • Устинка, Бєлгородська область, РФ;
  • Журавльовка, Бєлгородська область, РФ;
  • Новоіванівка, Запорізька область;
  • Нове, Запорізька область;
  • Малі Щербаки, Запорізька область.

Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триває", - додали у Генштабі ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (8894) Донецька область (11671) Бєлгород (578)
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