Склад боєприпасів та пункти управління рашистів уражено у РФ та на ТОТ, - Генштаб
17 серпня та в ніч на 18 серпня Сили оборони уразили низку військових цілей російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Склад боєприпасів
Українські воїни уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.
Пункти управління
Також захисники атакували п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів
- Устинка, Бєлгородська область, РФ;
- Журавльовка, Бєлгородська область, РФ;
- Новоіванівка, Запорізька область;
- Нове, Запорізька область;
- Малі Щербаки, Запорізька область.
Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.
"Робота по ключових військових цілях противника триває", - додали у Генштабі ЗСУ.
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