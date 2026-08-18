За жалобы на дефицит бензина в России начали арестовывать и штрафовать

Топливный кризис в России приобрел новое измерение: после ударов по нефтеперерабатывающим заводам бензин не хватает уже как минимум в десяти регионах, а тех, кто пытается публично говорить о дефиците и неравном доступе к топливу, начали наказывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российские региональные СМИ и данные Reuters.

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Пожаловались Бастрыкину - оказались в полиции

Показательный случай произошел в Волгограде. Пятеро местных жителей записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по поводу ситуации с бензином.

Люди жаловались, что для обычных автомобилистов на АЗС действуют ограничения, тогда как представители городской администрации, по их словам, могут заправлять полные баки по топливным картам.

Впрочем, вместо проверки изложенных в обращении фактов полиция усмотрела нарушение в самой видеозаписи. Сбор пяти человек расценили как "несанкционированное общественное мероприятие" и задержали его участников.

Одного из них - адвоката Алексея Севастьянова - арестовали на пять суток, обвинив в сопротивлении полиции. Еще одну участницу оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в массовой акции.

Похожая история произошла в Перми. Местный житель Лев Самоловских хотел провести митинг, чтобы публично заявить о нехватке автомобильного топлива. Он сообщил о своем намерении городской администрации и написал о предстоящей акции в Telegram-канале, у которого было всего 44 подписчика. В итоге на мужчину составили протокол за "незаконную агитацию" и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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После ударов по НПЗ переработка нефти упала до минимума за более чем 20 лет

Проблемы с топливом обострились после серии украинских ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По оценке S&P Global, как минимум 26 предприятий в РФ остановились, причем семь из них до конца июля так и не возобновили производство. В августе остановились еще четыре НПЗ.

В результате объемы нефтепереработки в РФ снизились до 3,6 млн баррелей в сутки - самого низкого показателя с мая 2002 года. В начале августа они восстановились до чуть более 4 млн баррелей, однако, по оценке Rystad Energy, это примерно на 30% ниже сезонной нормы.

После кратковременного улучшения в конце июля в августе дефицит вернулся. По данным Reuters, ограничения на АЗС вновь ввели как минимум в десяти российских регионах, а проблемы с топливом коснулись даже Московского региона.

На этом фоне российские власти начали перебрасывать дополнительные объемы бензина в Москву из других частей страны, отдавая столице приоритет в поставках.

Ситуация может еще ухудшиться в начале сентября. Один из белорусских НПЗ, откуда Россия получает топливо, должен уйти на плановый ремонт. Остановки на техническое обслуживание ожидаются и на нескольких крупных российских заводах.

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