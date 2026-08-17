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Новости Видео Дефицит топлива в РФ
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Россиянин жалуется, что уже вторые сутки стоит в очереди за бензином и надеется заправить автомобиль. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин рассказывает, что уже вторые сутки пытается заправить свой автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна пробка и километровая очередь к АЗС в одном из регионов РФ.

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Россиянин отмечает, что, возможно, на этот раз ему наконец-то повезет купить бензин и вернуться домой на автомобиле.

Топливный кризис в России набирает обороты: в регионах, где возникли проблемы с поставками топлива, на АЗС образуются огромные очереди, а местами россиянам уже приходится буквально "бороться" за бензин.

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АЗС (509) бензин (370) дефицит (377) топливо (698)
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Топ комментарии
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Краще ти б став "щаслівим абладатєлєм ума в галавє"
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17.08.2026 19:25 Ответить
+2
Нада німного патєрпєть, напішитє пісьмо пуціну, он разбірьоцца.
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17.08.2026 19:26 Ответить
+2
Коли чую "рібята!", хочеться у напрямку звуку запустити цеглою.
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17.08.2026 20:01 Ответить

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