Россиянин жалуется, что уже вторые сутки стоит в очереди за бензином и надеется заправить автомобиль. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россиянин рассказывает, что уже вторые сутки пытается заправить свой автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна пробка и километровая очередь к АЗС в одном из регионов РФ.

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Россиянин отмечает, что, возможно, на этот раз ему наконец-то повезет купить бензин и вернуться домой на автомобиле.

Топливный кризис в России набирает обороты: в регионах, где возникли проблемы с поставками топлива, на АЗС образуются огромные очереди, а местами россиянам уже приходится буквально "бороться" за бензин.

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