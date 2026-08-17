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Россиянин жалуется, что уже вторые сутки стоит в очереди за бензином и надеется заправить автомобиль. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин рассказывает, что уже вторые сутки пытается заправить свой автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видна пробка и километровая очередь к АЗС в одном из регионов РФ.
Россиянин отмечает, что, возможно, на этот раз ему наконец-то повезет купить бензин и вернуться домой на автомобиле.
Топливный кризис в России набирает обороты: в регионах, где возникли проблемы с поставками топлива, на АЗС образуются огромные очереди, а местами россиянам уже приходится буквально "бороться" за бензин.
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