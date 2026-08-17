Росіянин скиглить, що другу добу стоїть у черзі за бензином та сподівається заправити автомобіль. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин розповідає, що вже другу добу намагається заправити свій автомобіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно затор та кілометрову чергу до АЗС в одному з регіонів РФ.
Росіянин зазначає, що, можливо, цього разу йому нарешті пощастить придбати бензин та повернутися додому на автомобілі.
Паливна криза в Росії набирає обертів: у регіонах із проблемами з постачанням пального на АЗС утворюються величезні черги, а подекуди росіянам уже доводиться буквально "боротися" за бензин.
Топ коментарі
+2 Ivan Pogorelov
показати весь коментар17.08.2026 19:25 Відповісти Посилання
+2 Валерий К #448385
показати весь коментар17.08.2026 19:26 Відповісти Посилання
+2 Trevo Trow
показати весь коментар17.08.2026 20:01 Відповісти Посилання
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