Росіянин скиглить, що другу добу стоїть у черзі за бензином та сподівається заправити автомобіль. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин розповідає, що вже другу добу намагається заправити свій автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно затор та кілометрову чергу до АЗС в одному з регіонів РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росіянин зазначає, що, можливо, цього разу йому нарешті пощастить придбати бензин та повернутися додому на автомобілі.

Паливна криза в Росії набирає обертів: у регіонах із проблемами з постачанням пального на АЗС утворюються величезні черги, а подекуди росіянам уже доводиться буквально "боротися" за бензин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин поїхав верхи на коні за бензином, поки інші стоять у кілометровій черзі на АЗС. ВIДЕО

Дивіться також: Двоє росіян не поділили чергу на АЗС та почали битися навкулачки. ВIДЕО