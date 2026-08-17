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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянин скиглить, що другу добу стоїть у черзі за бензином та сподівається заправити автомобіль. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянин розповідає, що вже другу добу намагається заправити свій автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно затор та кілометрову чергу до АЗС в одному з регіонів РФ.

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Росіянин зазначає, що, можливо, цього разу йому нарешті пощастить придбати бензин та повернутися додому на автомобілі.

Паливна криза в Росії набирає обертів: у регіонах із проблемами з постачанням пального на АЗС утворюються величезні черги, а подекуди росіянам уже доводиться буквально "боротися" за бензин.

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АЗС (655) бензин (450) дефіцит (350) паливо (554)
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Топ коментарі
+2
Краще ти б став "щаслівим абладатєлєм ума в галавє"
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17.08.2026 19:25 Відповісти
+2
Нада німного патєрпєть, напішитє пісьмо пуціну, он разбірьоцца.
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17.08.2026 19:26 Відповісти
+2
Коли чую "рібята!", хочеться у напрямку звуку запустити цеглою.
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17.08.2026 20:01 Відповісти

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