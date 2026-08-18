За скарги на дефіцит бензину в Росії почали арештовувати та штрафувати

Паливна криза в Росії отримала новий вимір: після ударів по нафтопереробних заводах бензину бракує вже щонайменше у десяти регіонах, а тих, хто намагається публічно говорити про дефіцит і нерівний доступ до пального, почали карати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на російські регіональні медіа та дані Reuters.

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Поскаржилися Бастрикіну – опинилися в поліції

Показовий випадок стався у Волгограді. П'ятеро місцевих жителів записали відеозвернення до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна через ситуацію з бензином.

Люди скаржилися, що для звичайних автомобілістів на АЗС діють обмеження, тоді як представники міської адміністрації, за їхніми словами, можуть заправляти повні баки за паливними картками.

Утім, замість перевірки викладених у зверненні фактів поліція побачила порушення в самому записі відео. Зібрання п'ятьох людей розцінили як "несанкціонований громадський захід" та затримали його учасників.

Одного з них – адвоката Олексія Севастьянова – заарештували на п'ять діб, звинувативши в опорі поліції. Ще одну учасницю оштрафували на 10 тисяч рублів за участь у масовій акції.

Схожа історія сталася у Пермі. Місцевий житель Лев Самоловських хотів провести мітинг, щоб публічно заявити про нестачу автомобільного пального. Він повідомив про свій намір міську адміністрацію та написав про майбутню акцію у Telegram-каналі, який мав лише 44 підписники. У підсумку на чоловіка склали протокол за "незаконну агітацію" та оштрафували на 10 тисяч рублів.

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Після ударів по НПЗ переробка нафти впала до мінімуму за понад 20 років

Проблеми з пальним загострилися після серії українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За оцінкою S&P Global, щонайменше 26 підприємств у РФ зазнали зупинок, причому сім із них до кінця липня так і не відновили виробництво. У серпні зупинилися ще чотири НПЗ.

У результаті обсяги нафтопереробки в РФ опускалися до 3,6 млн барелів на добу – найнижчого показника з травня 2002 року. На початку серпня вони відновилися до трохи більш ніж 4 млн барелів, однак, за оцінкою Rystad Energy, це приблизно на 30% нижче сезонної норми.

Після короткого покращення наприкінці липня у серпні дефіцит повернувся. За даними Reuters, обмеження на АЗС знову запровадили щонайменше у десяти російських регіонах, а проблеми з пальним дісталися навіть Московського регіону.

На цьому тлі російська влада почала перекидати додаткові обсяги бензину до Москви з інших частин країни, надаючи столиці пріоритет у постачанні.

Ситуація може ще погіршитися на початку вересня. Один із білоруських НПЗ, з яких Росія отримує пальне, має піти на плановий ремонт. Зупинки на технічне обслуговування очікуються і на кількох великих російських заводах.

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