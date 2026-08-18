Уже месяц страна живет без полноценных глав Минобороны и МИД, а представления до сих пор не внесли, - Порошенко

Петр Порошенко призвал власти прислушаться к военным, предпринимателям и людям на улицах, которые требуют ответов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Наконец, спустя месяц после того, как часть монобольшинства отдыхала на море, Рада собралась. Что мы видим в повестке дня? Видим ли мы сейчас представление на должность министра обороны? Нет. Видим ли мы представление на должность министра иностранных дел или главы Службы безопасности? Можем ли мы позволить себе дальше, более месяца, чтобы страна в условиях войны жила без легитимных представителей сектора обороны и безопасности? Ведь у войны не было отпуска", — подчеркнул он.

Порошенко также напомнил о последствиях ударов РФ для украинского бизнеса.

Читайте: Порошенко после баллистического удара РФ призвал монобольшинство вернуться к работе и принять критически важные для обороны решения

"Способна ли власть защитить людей, бизнес, экономику, вооружить армию? Я убежден, что роль и миссия парламента здесь чрезвычайно важны", - отметил лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что "Европейская Солидарность" еще в 2024 году зарегистрировала законопроект об укрытиях.

Читайте: Защита от обстрелов, льготы и бронирование: "ЕС" подготовила план спасения экономики после консультаций с бизнесом. ФОТО

"Два года он ждет рассмотрения. Я обращаюсь к Председателю Верховной Рады: включите его в повестку дня. И в Киеве, и в городах должны быть укрытия для защиты людей. Так нельзя.

Убежден, что мы должны навести порядок в закупках вооружения. Вооруженные Силы не могут больше ждать решения парламента, Президента и правительства. Подчеркиваю: мы должны вернуть 40 миллиардов гривен, изъятых из закупок вооружений. Мы должны инвестировать в технологии. И наконец властям пора выйти из кабинетов и оглянуться вокруг, увидеть военного, предпринимателя, людей на улицах, которые требуют ответов. Реальность изменилась. Время политических пауз закончилось. Время экспериментов исчерпано", - подытожил пятый президент.

Смотрите также: Мы вступаем в самую тяжелую осень и должны быть готовы: Порошенко озвучил план неотложных задач для выживания страны. ВИДЕО