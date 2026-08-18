Вже місяць країна живе без повноцінних глав МО та МЗС, а подання досі не внесли, - Порошенко

Петро Порошенко закликав владу почути військових, підприємців та людей на вулицях, які вимагають відповідей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

"Нарешті через місяць після того, як частина монобільшості відпочивала на морях, Рада зібралася. Що ми бачимо в порядку денному? Чи бачимо ми зараз подання на міністра оборони? Ні. Чи бачимо ми подання на міністра закордонних справ чи на голову Служби безпеки? Чи маємо ми розкіш далі дозволити більше місяця, щоб країна в умовах війни жила без легітимних представників сектору оборони і безпеки? Бо у війни відпустки не було", - наголосив він.

Порошенко також нагадав про наслідки ударів РФ для українського бізнесу.

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"Чи здатна влада захистити людей, бізнес, економіку, озброїти армію? Я переконаний, що роль і місія парламенту тут надзвичайно важлива", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко зауважив, що "Європейська Солідарність" ще у 2024 році зареєструвала законопроєкт по укриття.

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"Два роки він чекає на розгляд. Я звертаюся до Голови Верховної Ради, поставте його до порядку денного. І в Києві, і в містах мають бути укриття для захисту людей. Так не можна.

Переконаний, що ми маємо навести порядок в закупівлі озброєння. Не можуть Збройні Сили далі чекати рішення парламенту, Президента і уряду. Наголошую, ми маємо повернути 40 мільярдів гривень, забраних із закупівлі озброєнь. Ми маємо інвестувати в технології. І нарешті владі час вийти з кабінетів і озирнутися довкола, побачити військового, підприємця, людей на вулицях, які вимагають відповідей. Реальність змінилася. Час політичних пауз закінчився. Час експериментів вичерпався", - підсумував п'ятий президент.

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