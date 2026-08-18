Из-за аварии часть Киева осталась без света: электроснабжение восстановят после 19:00, - ДТЭК
Днём 18 августа жители Троещины столкнулись с аварийным отключением электроэнергии. Энергетики уже работают над устранением неисправности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ДТЭК.
Когда восстановят свет
В компании пояснили, что причиной отключения электроэнергии случилась авария.
По предварительной информации ДТЭК, завершить ремонтные работы и восстановить электроснабжение планируют после 19:00.
Других подробностей о причинах аварии и масштабах отключения электроэнергии пока не сообщалось.
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