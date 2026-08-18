Через аварію частина Києва залишилася без світла: електропостачання відновлять після 19:00, - ДТЕК
Удень 18 серпня жителі Троєщини зіткнулися з аварійним відключенням електроенергії. Енергетики вже працюють над усуненням несправності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ДТЕК.
Коли повернуть світло
У компанії пояснили, що причиною знеструмлення стала аварія.
За попередньою інформацією ДТЕК, завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання планують після 19:00.
Інших подробиць щодо причин аварії та масштабів знеструмлення наразі не повідомляли.
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