Учителя вскоре смогут оформить отсрочку в "Резерв+": Минобороны тестирует услугу

В ближайшее время в приложении"Резерв+" оформить отсрочку смогутучителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время Минобороны проводит бета-тестирование новой услуги.

Кто сможет оформить отсрочку?

"Принять участие могут педагогические работники, которые работают в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.



При оформлении система сама проверит необходимые данные в государственных системах – без сбора справок и подачи документов через ЦНАП", – говорится в сообщении.

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