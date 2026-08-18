Учителя вскоре смогут оформить отсрочку в "Резерв+": Минобороны тестирует услугу
В ближайшее время в приложении"Резерв+" оформить отсрочку смогутучителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В настоящее время Минобороны проводит бета-тестирование новой услуги.
Кто сможет оформить отсрочку?
"Принять участие могут педагогические работники, которые работают в учреждении общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
При оформлении система сама проверит необходимые данные в государственных системах – без сбора справок и подачи документов через ЦНАП", – говорится в сообщении.
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