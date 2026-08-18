Вчителі незабаром зможуть оформити відстрочку у Резерв+: Міноборони тестує послугу
Найближчим часом у застосунку "Резерв+" оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі Міноборони проводить бета-тест нової послуги.
Хто зможе оформити відстрочку?
"Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах – без збирання довідок і подання документів через ЦНАП", - йдеться в повідомленні.
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