Вчителі незабаром зможуть оформити відстрочку у Резерв+: Міноборони тестує послугу

Найближчим часом у застосунку "Резерв+" оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Про це повідомили у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Наразі Міноборони проводить бета-тест нової послуги.

Хто зможе оформити відстрочку?

"Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.



Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах – без збирання довідок і подання документів через ЦНАП", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зарплати вчителям підвищать на 20% з 1 вересня, – Корецький