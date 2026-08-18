Хакеры атаковали дорожную службу Латвии: похищены данные о платежах за 18 лет и информация о 1,2 млн человек
Вследствие кибератаки на Управление безопасности дорожного движения Латвии злоумышленники получили доступ к персональным данным около 1,2 миллиона человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя руководителя латвийского ведомства по вопросам предотвращения киберинцидентов Вариса Тейванса.
Злоумышленники завладели данными о платежах, которые CSDD получала в течение последних 18 лет.
Какие данные оказались у злоумышленников
Руководитель IТ-департамента CSDD Марис Пуриньш сообщил, что контактные данные клиентов учреждения не пострадали. Речь идет о номерах телефонов и адресах электронной почты.
По его словам, информация об адресах, полученная злоумышленниками, также не во всех случаях является полной.
Пуриньш добавил, что в минувшие выходные CSDD столкнулась еще с одной целенаправленной кибератакой. Благодаря мерам по усилению безопасности ее удалось заблокировать.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс не исключил, что за кибератакой могло стоять другое государство. В то же время конкретного злоумышленника пока не установили.
Президент Латвии назвал атаку угрозой национальной безопасности
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что кибератака и масштабная утечка данных представляют серьезную угрозу национальной безопасности.
"Репутация Управления дорожного движения и доверие общества к этому учреждению пострадали. В таких обстоятельствах руководство Управления дорожного движения не может продолжать выполнять свои обязанности", — написал Ринкевичс.
Ранее после кибератаки на медицинскую систему Польши произошла утечка данных 19 миллионов человек.
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