Гибридная война России против Европы уже началась, — президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против европейских стран, поддерживающих Украину. Речь идет о диверсиях, провокациях и шпионаже.

О его заявлении на пресс-конференции вблизи латвийской границы с Беларусью сообщает агентство Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

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Провокации РФ в Европе

"Это не то, что начнется когда-то в будущем. Это происходит сейчас", — сказал Ринкевичс.

На прошлой неделе неназванный европейский чиновник из разведывательной сферы заявил Bloomberg: есть признаки того, что российские разведывательные и силовые службы рассматривают возможность проведения гибридных операций, которые могут включать диверсии против инфраструктуры или атаки под чужим флагом против стран Балтии и Польши.

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В настоящее время Латвия расследует ряд инцидентов, среди которых возможны диверсии, провокации и шпионская деятельность. В частности, власти изучают обстоятельства пожара, который в прошлом месяце произошел на складе благотворительной организации, оказывавшей помощь Украине.

"Есть также целый ряд других дел, которые активно расследуются, в частности касающихся диверсий, различных видов провокаций и шпионажа. Сейчас мы работаем, исходя из того, что должны быть готовы к любому сценарию. Мы очень, очень пристально, вместе с нашими союзниками по НАТО, следим за тем, что происходит за пределами наших границ", — добавил латвийский президент.

Зафиксированные случаи

В Европе растет количество подозрительных инцидентов, в частности недавнее обнаружение беспилотника вблизи украинского самолета в аэропорту в Германии, а также случаи поджогов и покушений.

Латвия, входящая в Европейский Союз и НАТО, также столкнулась с ростом числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну из Беларуси. В ответ власти страны развернули на границе дроны, вертолеты, дополнительные датчики и личный состав.

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