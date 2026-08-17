Гібридна війна Росії проти Європи вже розпочалася, - президент Латвії Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти країн Європи, які підтримують Україну. Йдеться про диверсії, провокації та шпигунство.

Його заяву на пресконференції поблизу латвійського кордону з Білоруссю передає агенція Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Провокації РФ у Європі

"Це не те що почнеться колись у майбутньому. Це відбувається зараз", — сказав Рінкевичс.

Минулого тижня неназваний європейський чиновник зі сфери розвідки заявив Bloomberg: є ознаки того, що російські розвідувальні та безпекові служби розглядають проведення гібридних операцій, які можуть включати диверсії проти інфраструктури або атаки під чужим прапором проти країн Балтії та Польщі.

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Нині Латвія розслідує низку інцидентів, серед яких можливі диверсії, провокації та шпигунська діяльність. Зокрема, влада вивчає обставини пожежі, яка минулого місяця сталася на складі благодійної організації, що надавала допомогу Україні.

"Є також ціла низка інших справ, які активно розслідуються, зокрема щодо диверсій, різних видів провокацій та шпигунства. Наразі ми працюємо, виходячи з того, що маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Ми дуже, дуже пильно, разом із нашими союзниками по НАТО, стежимо за тим, що відбувається поза нашими кордонами", — додав латвійський президент.

Зафіксовані випадки

У Європі зростає кількість підозрілих інцидентів, зокрема нещодавнє виявлення безпілотника поблизу українського літака в аеропорту в Німеччині, а також випадки підпалів і спроб замахів.

Латвія, яка входить до Європейського Союзу та НАТО, також зіткнулась зі зростанням кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі . У відповідь влада країни розгорнула на кордоні дрони, гелікоптери, додаткові датчики та особовий склад.

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