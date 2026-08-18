Хакери атакували дорожню службу Латвії: викрадено дані про платежі за 18 років та інформацію про 1,2 млн людей

Унаслідок кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху Латвії зловмисники отримали персональні дані близько 1,2 мільйона людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника керівника латвійської установи з питань запобігання кіберінцидентам Варіса Тейванса.

Зловмисники заволоділи даними про платежі, які CSDD отримувала протягом останніх 18 років.

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Які дані опинилися у зловмисників

Керівник ІТ-департаменту CSDD Маріс Пуріньш повідомив, що контактні дані клієнтів установи не постраждали. Йдеться про номери телефонів та адреси електронної пошти.

За його словами, інформація про адреси, яку отримали зловмисники, також є неповною не у всіх випадках.

Пуріньш додав, що минулими вихідними CSDD зіткнулася ще з однією цілеспрямованою кібератакою. Завдяки заходам із посилення безпеки її вдалося заблокувати.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс не виключив, що за кібератакою могла стояти інша держава. Водночас конкретного зловмисника наразі не встановили.

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Президент Латвії назвав атаку загрозою нацбезпеці

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що кібератака та масштабний витік даних становлять серйозну загрозу національній безпеці.

"Репутація Управління дорожнього руху та довіра суспільства до цієї установи зазнали шкоди. За таких обставин керівництво Управління дорожнього руху не може продовжувати виконувати свої обов'язки", – написав Рінкевичс.

Раніше після кібератаки на медичну систему Польщі стався витік даних 19 мільйонів людей.