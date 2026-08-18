Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 18 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 20:04 — Киевская область: БПЛА в направлении Украинки/Обухова с севера.

В 20:09 — реактивный БПЛА в направлении Васильков/Глеваха.

В 20:13 — новые группы БПЛА на севере Чернигова курсом на Седнов.

В 20:20 — БПЛА в Сумской области.

Обновленная информация

В 21:13 – КАБы на Харьковщину и Запорожье.

В 21:28 – угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В 21:30 – ракета через Харьковщину.

В 21:34 – еще баллистическая ракета через Харьковщину.

В 21:35 – курс на Краснопавловку.

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