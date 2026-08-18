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Новости Атака БПЛА на Киев
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Кличко сообщил о двух случаях падения обломков БПЛА в Днепровском районе Киева

Взрывы в Киеве

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника во дворах двух жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Падение обломков БПЛА

"В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Пожара нет. На столицу по-прежнему летят БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Впоследствии мэр сообщил еще об одном падении обломков во дворе жилого дома по другому адресу в этом же районе. Там также возгорания не произошло.

Ранее сообщалось, что дрон взорвался возле остановки работников Запорожской АЭС: погиб человек, 15 раненых.

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беспилотник (5607) Киев (27261) атака (1958)
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Топ комментарии
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18.08.2026 20:27 Ответить
+2
КабМіндічі з миловановим і серлєщем, як привладні з ОЗУ в Урядовому кварталі, глибоко знервовані, що Українці та Західні Партнери, знають всю правду про «ЗЕзаслуханта» та чЛЄНІв ставки і РНБОУ!!
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18.08.2026 20:37 Ответить
+2
Мабуть Кличко тебе колись добряче побив...
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18.08.2026 21:41 Ответить

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