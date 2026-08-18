Кличко сообщил о двух случаях падения обломков БПЛА в Днепровском районе Киева

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков российского беспилотника во дворах двух жилых домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Падение обломков БПЛА

"В Днепровском районе, во дворе пятиэтажного жилого дома упали обломки вражеского БПЛА. Пожара нет. На столицу по-прежнему летят БПЛА. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко.

Впоследствии мэр сообщил еще об одном падении обломков во дворе жилого дома по другому адресу в этом же районе. Там также возгорания не произошло.

Ранее сообщалось, что дрон взорвался возле остановки работников Запорожской АЭС: погиб человек, 15 раненых.

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