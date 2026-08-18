Кличко повідомив про два падіння уламків БпЛА у Дніпровському районі Києва

У Дніпровському районі Києва зафіксували падіння уламків російського безпілотника у дворах двох житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Падіння уламків БпЛА

"В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Згодом міський голова повідомив ще про одне падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в цьому ж районі. Там також загоряння не сталося.

Раніше повідомлялося, що дрон вибухнув біля зупинки працівників Запорізької АЕС: загинула людина, 15 поранених.

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