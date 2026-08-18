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Новини Атака БПЛА на Київ
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Кличко повідомив про два падіння уламків БпЛА у Дніпровському районі Києва

Вибухи у Києві

У Дніпровському районі Києва зафіксували падіння уламків російського безпілотника у дворах двох житлових будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Падіння уламків БпЛА

"В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.

Згодом міський голова повідомив ще про одне падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в цьому ж районі. Там також загоряння не сталося.

Раніше повідомлялося, що дрон вибухнув біля зупинки працівників Запорізької АЕС: загинула людина, 15 поранених.

Читайте: П’яна жінка викинула з 4 поверху собаку в Києві: тварина загинула, підозрюваній загрожує 8 років тюрми. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (5800) Київ (16844) атака (1961)
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Топ коментарі
+8
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18.08.2026 20:27 Відповісти
+3
Мабуть Кличко тебе колись добряче побив...
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18.08.2026 21:41 Відповісти
+2
КабМіндічі з миловановим і серлєщем, як привладні з ОЗУ в Урядовому кварталі, глибоко знервовані, що Українці та Західні Партнери, знають всю правду про «ЗЕзаслуханта» та чЛЄНІв ставки і РНБОУ!!
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18.08.2026 20:37 Відповісти

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