Кличко повідомив про два падіння уламків БпЛА у Дніпровському районі Києва
У Дніпровському районі Києва зафіксували падіння уламків російського безпілотника у дворах двох житлових будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.
Падіння уламків БпЛА
"В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко.
Згодом міський голова повідомив ще про одне падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в цьому ж районі. Там також загоряння не сталося.
Раніше повідомлялося, що дрон вибухнув біля зупинки працівників Запорізької АЕС: загинула людина, 15 поранених.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар18.08.2026 20:27 Відповісти Посилання
+3 віктор федорович #394174
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+2 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар18.08.2026 20:37 Відповісти Посилання
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