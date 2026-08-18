Дрон вибухнув біля зупинки працівників Запорізької АЕС: загинула людина, 15 поранених
Уранці 18 серпня на автобусній зупинці, якою користуються працівники окупованої Запорізької АЕС, вибухнув безпілотник. Загинула людина.
Про це повідомило МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Унаслідок вибуху загинула одна людина, травми дістали 15 людей.
- Зазначається, що серед постраждалих — працівники станції та "підрядних організацій". Троє поранених перебувають у важкому стані. Так зване керівництво станції назвало інцидент "найгіршою подією, з якою довелося зіткнутися ЗАЕС", пише МАГАТЕ.
Також під ударом була промислова зона ЗАЕС. Водночас значних пошкоджень обладнання не зафіксували.
Реакція Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав військових припинити атаки на атомні об'єкти та їхній персонал.
"Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам та становлять великі ризики для ядерної та фізичної безпеки під час конфлікту", — заявив він.
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