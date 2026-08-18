Дрон вибухнув біля зупинки працівників Запорізької АЕС: загинула людина, 15 поранених

Уранці 18 серпня на автобусній зупинці, якою користуються працівники окупованої Запорізької АЕС, вибухнув безпілотник. Загинула людина.

Про це повідомило МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Унаслідок вибуху загинула одна людина, травми дістали 15 людей.

Зазначається, що серед постраждалих — працівники станції та "підрядних організацій". Троє поранених перебувають у важкому стані. Так зване керівництво станції назвало інцидент "найгіршою подією, з якою довелося зіткнутися ЗАЕС", пише МАГАТЕ.

Також під ударом була промислова зона ЗАЕС. Водночас значних пошкоджень обладнання не зафіксували.

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Реакція Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав військових припинити атаки на атомні об'єкти та їхній персонал.

"Я закликаю військових командирів, відповідальних за ці дії, а також усіх інших, хто цілить по атомних електростанціях та/або їхньому персоналу, негайно припинити ці неприйнятні дії, які абсолютно суперечать усім принципам та становлять великі ризики для ядерної та фізичної безпеки під час конфлікту", — заявив він.

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