Дрон взорвался возле остановки сотрудников Запорожской АЭС: один человек погиб, 15 ранены

Утром 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются работники оккупированной Запорожской АЭС, взорвался беспилотник. Погиб один человек.

Об этом сообщило МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Вследствие взрыва погиб один человек, 15 человек получили травмы.

Отмечается, что среди пострадавших — работники станции и "подрядных организаций". Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Так называемое руководство станции назвало инцидент "худшим событием, с которым пришлось столкнуться ЗАЭС", пишет МАГАТЭ.

Также под ударом оказалась промышленная зона ЗАЭС. В то же время значительных повреждений оборудования не зафиксировано.

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Реакция Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных прекратить атаки на атомные объекты и их персонал.

"Я призываю военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех остальных, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти недопустимые действия, которые абсолютно противоречат всем принципам и создают большие риски для ядерной и физической безопасности во время конфликта", — заявил он.

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