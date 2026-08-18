Дрон взорвался возле остановки сотрудников Запорожской АЭС: один человек погиб, 15 ранены
Утром 18 августа на автобусной остановке, которой пользуются работники оккупированной Запорожской АЭС, взорвался беспилотник. Погиб один человек.
Об этом сообщило МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Вследствие взрыва погиб один человек, 15 человек получили травмы.
- Отмечается, что среди пострадавших — работники станции и "подрядных организаций". Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Так называемое руководство станции назвало инцидент "худшим событием, с которым пришлось столкнуться ЗАЭС", пишет МАГАТЭ.
Также под ударом оказалась промышленная зона ЗАЭС. В то же время значительных повреждений оборудования не зафиксировано.
Реакция Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных прекратить атаки на атомные объекты и их персонал.
"Я призываю военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех остальных, кто наносит удары по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти недопустимые действия, которые абсолютно противоречат всем принципам и создают большие риски для ядерной и физической безопасности во время конфликта", — заявил он.
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