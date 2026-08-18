Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері 18 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 20:04 - Київщина: БпЛА на Українку/Обухів з півночі.
О 20:09 - Реактивний БпЛА на Васильків/Глеваху.
О 20:13 - Нові групи БпЛа на півночі Чернігова курсом на Седнів.
О 20:20 - КАБи на Сумщину.
Оновлена інформація
О 21:13 - КАБи на Харківщину та Запоріжжя.
О 21:28 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.
О 21:30 - Ракета через Харківщину.
О 21:34 - Ще балістична ракета через Харківщину.
О 21:35 - Курс на Краснопавлівку.
О 21:59 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
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