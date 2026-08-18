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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Атака російських безпілотників

Ввечері 18 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 20:04 - Київщина: БпЛА на Українку/Обухів з півночі.

О 20:09 - Реактивний БпЛА на Васильків/Глеваху.

О 20:13 - Нові групи БпЛа на півночі Чернігова курсом на Седнів.

О 20:20 - КАБи на Сумщину.

Оновлена інформація

О 21:13 - КАБи на Харківщину та Запоріжжя.

О 21:28 - Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 21:30 - Ракета через Харківщину.

О 21:34 - Ще балістична ракета через Харківщину.

О 21:35 - Курс на Краснопавлівку.

О 21:59 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Читайте: Кличко повідомив про два падіння уламків БпЛА у Дніпровському районі Києва

Автор: 

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