Зеленский принял верительные грамоты от послов Болгарии, Эстонии, Германии и Индии

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Болгарии, Эстонии, Германии и Индии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в социальной сети X.

Зеленский поздравил дипломатов с началом их миссии в Украине. Он также проинформировал руководителей дипмиссий о дипломатической работе по приближению мира.

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Зеленский обсудил с послами поддержку Украины

Во время встречи президент подчеркнул важность поддержки Украины на фоне усиления российских обстрелов и подготовки к зимнему периоду.

Стороны также обсудили общие приоритеты, в частности развитие торгово-экономических отношений и отдельные направления сотрудничества.

"Обсудили общие приоритеты: развитие торгово-экономических отношений и отдельных сфер сотрудничества — все, что может сделать наши народы сильнее. Благодарен всем партнерам, которые действительно помогают Украине", — отметил Зеленский.

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Кто возглавил дипломатические миссии

Новым послом Эстонии в Украине стала Тиина Интельманн. Ранее она вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.

Послом Германии в Киеве стал бывший помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге. Он сменил на этом посту Хайко Томса.

Посольство Болгарии в Украине возглавил Златин Крастев.

Новоназначенные дипломаты приступили к выполнению своих миссий в Украине после вручения верительных грамот президенту.

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