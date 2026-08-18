Зеленский принял верительные грамоты от послов Болгарии, Эстонии, Германии и Индии
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Болгарии, Эстонии, Германии и Индии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в социальной сети X.
Зеленский поздравил дипломатов с началом их миссии в Украине. Он также проинформировал руководителей дипмиссий о дипломатической работе по приближению мира.
Зеленский обсудил с послами поддержку Украины
Во время встречи президент подчеркнул важность поддержки Украины на фоне усиления российских обстрелов и подготовки к зимнему периоду.
Стороны также обсудили общие приоритеты, в частности развитие торгово-экономических отношений и отдельные направления сотрудничества.
"Обсудили общие приоритеты: развитие торгово-экономических отношений и отдельных сфер сотрудничества — все, что может сделать наши народы сильнее. Благодарен всем партнерам, которые действительно помогают Украине", — отметил Зеленский.
Кто возглавил дипломатические миссии
Новым послом Эстонии в Украине стала Тиина Интельманн. Ранее она вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийносу.
Послом Германии в Киеве стал бывший помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге. Он сменил на этом посту Хайко Томса.
Посольство Болгарии в Украине возглавил Златин Крастев.
Новоназначенные дипломаты приступили к выполнению своих миссий в Украине после вручения верительных грамот президенту.
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