Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Болгарії, Естонії, Німеччини та Індії

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Німеччини та Індії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у соцмережі X.

Зеленський привітав дипломатів із початком їхньої місії в Україні. Він також поінформував керівників дипмісій про дипломатичну роботу для наближення миру.

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Зеленський обговорив із послами підтримку України

Під час зустрічі президент наголосив на важливості підтримки України на тлі посилення російських обстрілів та підготовки до зимового періоду.

Сторони також обговорили спільні пріоритети, зокрема розвиток торговельно-економічних відносин та окремі напрями співпраці.

"Обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – все, що може зробити наші народи сильнішими. Вдячний усім партнерам, які дійсно допомагають Україні", – зазначив Зеленський.

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Хто очолив дипломатичні місії

Новою посолкою Естонії в Україні стала Тііна Інтельманн. Раніше вона презентувала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу.

Послом Німеччини в Києві став колишній помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге. Він замінив на цій посаді Гайко Томса.

Посольство Болгарії в Україні очолив Златін Крастев.

Новопризначені дипломати розпочали свої місії в Україні після вручення вірчих грамот президенту.

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