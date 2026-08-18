Посилення ППО та Drone Deal: Зеленський провів переговори з міністром закордонних справ Бельгії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Телеграмі.

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Сторони обговорили практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Окрему увагу приділили подальшому посиленню захисту України від російських ударів.

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Бельгія продовжить підтримувати Україну

Зеленський зокрема зазначив, що Бельгія свого часу суттєво допомогла Україні зі зміцненням бойової авіації.

Президент висловив сподівання, що сторони зможуть реалізувати домовленості, про які говорили під час зустрічі, і посилити захист України від російських атак.

"Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше", – заявив Зеленський.

Президент також подякував уряду та народу Бельгії за понад 1,1 мільярда євро підтримки, уже виділених Україні цього року, а також за підтримку руху України до Європейського Союзу та солідарність із нашою державою.

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Україна та Бельгія готують Drone Deal

Окремо під час зустрічі обговорили підготовку Drone Deal.

За словами Зеленського, українська та бельгійська команди зараз працюють над текстом документа. Сторони також обговорили потенційні дати його підписання.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися власним досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які від початку повномасштабної війни підтримують Україну.

Раніше повідомлялося, що Бельгія готова передати заморожені активи РФ Україні за умови спільних гарантій ЄС.