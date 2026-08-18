Усиление ПВО и Drone Deal: Зеленский провел переговоры с министром иностранных дел Бельгии

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром — министром иностранных дел, по европейским вопросам и сотрудничеству в области развития Бельгии Максимом Прево.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram.

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Стороны обсудили практически все направления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Особое внимание уделили дальнейшему усилению защиты Украины от российских ударов.

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Бельгия продолжит поддерживать Украину

Зеленский, в частности, отметил, что Бельгия в свое время существенно помогла Украине в укреплении боевой авиации.

Президент выразил надежду, что стороны смогут реализовать договоренности, о которых говорили во время встречи, и усилить защиту Украины от российских атак.

"Рассчитываю, что сможем реализовать то, о чем говорили, и защиты от российских ударов станет больше", — заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил правительство и народ Бельгии за более чем 1,1 миллиарда евро помощи, уже выделенных Украине в этом году, а также за поддержку движения Украины в Европейский Союз и солидарность с нашим государством.

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Украина и Бельгия готовят Drone Deal

Отдельно в ходе встречи обсудили подготовку Drone Deal.

По словам Зеленского, украинская и бельгийская команды сейчас работают над текстом документа. Стороны также обсудили возможные даты его подписания.

Президент подчеркнул, что Украина готова делиться собственным опытом и экспертизой и поддерживать партнеров, которые с самого начала полномасштабной войны поддерживают Украину.

Ранее сообщалось, что Бельгия готова передать замороженные активы РФ Украине при условии совместных гарантий ЕС.