На фронте с начала суток – 192 боевых столкновения, враг запустил более 7 тыс. дронов-камикадзе, – Генштаб

На фронте с начала суток 18 августа произошло 192 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес 64 авиаудара с применением 213 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7033 дрона-камикадзе и осуществил 2263 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, враг совершил 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из них — с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое и Довжанка. Одно из этих штурмовых действий продолжается.

противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Избицкое и Довжанка. Одно из этих штурмовых действий продолжается. На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Новоосинового.

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Обстановка на востоке

Две попытки захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили одну штурмовую операцию в сторону Ижевки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Новоселовка, Софиевка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка и Степановка. Одно боевое столкновение продолжается.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Удачное, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Сергиевка, Васильевка, Мирное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, три артиллерийские системы, один склад ГСМ и 29 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, орудие, две единицы специальных средств, пять пунктов управления БПЛА, а также 111 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 336 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг совершил атаку в сторону Нового Запорожья.

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Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ривное, Доброполье, Зализничное, Лесное и Чаривное. Одна из этих атак еще продолжается.

Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ривное, Доброполье, Зализничное, Лесное и Чаривное. Одна из этих атак еще продолжается. На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней.

наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Плавней. На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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