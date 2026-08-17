На фронте произошло 211 боевых столкновений. Покровское направление — самое горячее, — Генштаб
Всего с начала этих суток, 17 августа, на передовой произошло 211 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы
Агрессор нанес 64 авиаудара с применением 212 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6170 дронов-камикадзе и осуществил 2034 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений, враг нанес два авиаудара, сбросил девять авиабомб, совершил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Бочково и Волоховка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Радьковки и Петропавловки.
Ситуация на других направлениях
Одна попытка захватчиков продвинуться была отражена на Лиманском направлении в районе населенного пункта Заречное.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 12 попыток захватчиков продвигаться вперед в районах населенных пунктов Ризниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Николаевки. Еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики провели две наступательные операции в районе Миньковки.
- На Константиновском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.
- Двадцать семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Ганновка, Шевченко, Белицкое, Новогришино, Мирное, Васильевка, Сергеевка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидирован 41 оккупант, 16 — ранены; уничтожена одна единица автомобильной техники, одна артиллерийская система, два склада боеприпасов и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пять артиллерийских систем, 16 пунктов управления БПЛА, а также 104 укрытия личного состава противника. Уничтожено или подавлено 400 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили семь вражеских атак в сторону населенных пунктов Ривное, Воздвижовка, Цвитково и в районе Зализничного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении Приморского и в районе Плавней.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна наступательная операция российских захватчиков.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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