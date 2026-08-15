Враг совершил 23 атаки на Покровском направлении. Всего на фронте - 170 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 170 боевых столкновений. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 15 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Агрессор нанес 70 авиационных ударов с применением 208 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7212 дронов-камикадзе и осуществил 1903 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, враг совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Вовчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

На Купянском направлении произошло восемь атак врага в сторону Радьковки и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

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Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Дробышево, Лиман, Диброва и в районе населенных пунктов Ридкодуб и Новоселовка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 13 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука, Закитное и в сторону Рай-Александровки и Пискуновки. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр. Три боевых столкновения продолжаются.

Двадцать три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Васильевка, Удачное, Котлино, Новоподогородное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Новогришино, Сергеевка, Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 36 оккупантов, 16 - ранены; уничтожено восемь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, два склада боеприпасов и 31 укрытие личного состава противника. Повреждены две единицы автомобильной техники, четыре артиллерийские системы, одно средство РЭБ, две единицы специальной техники, семь пунктов управления БПЛА, а также 110 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 325 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону населенных пунктов Александроград и Рыбное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону населенных пунктов Чаривное, Новоселовка и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

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Отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.