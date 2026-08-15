Ворог вчинив 23 атаки на Покровському напрямку. Загалом на фронті - 170 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 15 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор здійснив 70 авіаційних ударів із застосуванням 208 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7212 дронів-камікадзе та здійснив 1903 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося три боєзіткнення, ворог здійснив 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанських Хуторів та в бік населених пунктів Зибине й Охрімівка.

На Куп’янському напрямку відбулось вісім атак ворога у бік Радьківки та Курилівки. Одне боєзіткнення досі триває.

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Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки. Ще три боєзіткнення досі тривають.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр. Три боєзіткнення триває.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Василівка, Удачне, Котлине, Новопідгородне та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Новогришине, Сергіївка, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 36 окупантів, 16 - поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 31 укриття особового складу противника. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, один засіб РЕБ, дві одиниці спеціальної техніки, сім пунктів управління БпЛА, а також 110 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 325 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населених пунктів Олександроград та Рибне.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік населених пунктів Чарівне, Новоселівка та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.