На фронті відбулося 211 бойових зіткнень. Покровський напрямок – найгарячіший, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби, 17 серпня, на передовій відбулося 211 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли

Агресор здійснив 64 авіаційних ударів із застосуванням 212 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6170 дронів-камікадзе та здійснив 2034 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог завдав двох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 43 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім з реактивних систем залпового вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду із Драпатим та Хмарою щодо фронту: Готують кадрові рішення у ЗСУ. ФОТО

Ситуація на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове й Волохівка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку відбулось п’ять атак ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

Ситуація на інших напрямках

Одну спробу загарбників просунутися відбили на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Міньківки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вчинив 23 атаки на Покровському напрямку. Загалом на фронті - 170 боєзіткнень, - Генштаб

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 23 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка. Три боєзіткнення триває.

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 41 окупант, 16 - поранено; знищено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем, 16 пунктів управління БпЛА, а також 104 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 400 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове та в районі Залізничного. Одне боєзіткнення досі триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмара відвідав командні пункти СБС, 3-го та 19-го армійських корпусів і "Азову": Запити воїнів узято в роботу. ФОТОрепортаж

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну наступальну дію російських загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 467 320 осіб (+1 510 за добу), 12 270 танків, 48 007 артсистем, 25 151 ББМ. ІНФОГРАФІКА