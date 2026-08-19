Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области РФ: в районе завода взрывчатых веществ - задымление. ВИДЕО

В ночь на среду, 19 августа 2026 года, дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

Ночью очевидцы из Дзержинска распространяли кадры с массированной атакой БПЛА и густым дымом над городом.

OSINT-аналитик ASTRA установил, что с высокой вероятностью источник задымления расположен на территории завода взрывчатых веществ им. Свердлова.

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Что известно об объекте?

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - городообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей.

Предприятие включено в санкционный список Украины за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

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