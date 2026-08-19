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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области РФ: в районе завода взрывчатых веществ - задымление. ВИДЕО

В ночь на среду, 19 августа 2026 года, дроны атаковали Дзержинск в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

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Первые подробности

Ночью очевидцы из Дзержинска распространяли кадры с массированной атакой БПЛА и густым дымом над городом.

OSINT-аналитик ASTRA установил, что с высокой вероятностью источник задымления расположен на территории завода взрывчатых веществ им. Свердлова

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удар по Дзержинску
удар по Дзержинску

Что известно об объекте?

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" - городообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Это стратегически важный оборонно-химический завод, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России с более чем 100-летней историей.

Предприятие включено в санкционный список Украины за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

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  • Ранее завод им. Свердлова неоднократно подвергался атакам украинских БПЛА.

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Удары по РФ (1188) Нижегородская область РФ (13)
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Топ комментарии
+6
Місто дзержинськ... Завод ім. свердлова... Вулиці ім. 40-річчя жовтневої революції, калініна, андропова... У москві мавзолей леніна... Жах..
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19.08.2026 08:43 Ответить
+2
Алабуга зачекалась!!!
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19.08.2026 07:50 Ответить
+2
...Задимлення... Це повинно звучати в новинах так : Наші дрони розх.ячили та розхер.чили завод з нічною зміною, від детонації та вибуху кишки знаходять на відстані 5 кілометрів !!!
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19.08.2026 07:57 Ответить

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