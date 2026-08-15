В Нижегородской области прогремели взрывы: под ударом мог оказаться аэродром "Саваслейка". ВИДЕО
В ночь на 15 августа в Нижегородской области России прогремела серия мощных взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По предварительным данным, под ударом мог оказаться военный аэродром "Саваслейка", где базируются российские истребители МиГ-31К — носители аэробаллистических ракет "Кинжал".
В районе аэродрома возник пожар
По сообщениям мониторинговых каналов и очевидцев, взрывы прогремели непосредственно в районе военного аэродрома. Местные жители также сообщали о сиянии и сильном возгорании.
Кадры с места происшествия, которые распространяются в сети, свидетельствуют о масштабном пожаре в районе "Саваслейки".
На аэродроме базируются носители "Кинжалов"
"Саваслейка" — военный аэродром в Нижегородской области РФ. На нем базируются истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут быть носителями российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Информация о том, были ли повреждены самолеты или другие объекты аэродрома, пока отсутствует.
На момент публикации нет официального подтверждения конкретных последствий атаки на "Саваслейку".
В то же время сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме распространили несколько источников.
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