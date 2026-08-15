У Нижньогородській області пролунали вибухи: під атакою міг бути аеродром "Саваслейка". ВIДЕО

У ніч проти 15 серпня в Нижегородській області Росії пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Саваслейка", де базуються російські винищувачі МіГ-31К - носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

У районі аеродрому виникла пожежа

За повідомленнями моніторингових каналів та очевидців, вибухи пролунали безпосередньо в районі військового аеродрому. Місцеві жителі також повідомляли про заграву та сильне займання.

Кадри з місця події, які поширюються в мережі, свідчать про масштабну пожежу в районі "Саваслейки".

На аеродромі базуються носії "Кинджалів"

"Саваслейка" - військовий аеродром у Нижньогородській області РФ. На ньому базуються винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, які можуть бути носіями російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Інформація про те, чи були пошкоджені літаки або інші об'єкти аеродрому, наразі відсутня.

На момент публікації немає офіційного підтвердження щодо конкретних наслідків атаки на "Саваслейку".

Водночас повідомлення про вибухи та пожежу на військовому аеродромі поширили кілька джерел.

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