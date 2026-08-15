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Новини Відео Удар по аеродрому РФ
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У Нижньогородській області пролунали вибухи: під атакою міг бути аеродром "Саваслейка". ВIДЕО

У ніч проти 15 серпня в Нижегородській області Росії пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За попередніми даними, під ударом міг опинитися військовий аеродром "Саваслейка", де базуються російські винищувачі МіГ-31К - носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

У районі аеродрому виникла пожежа

За повідомленнями моніторингових каналів та очевидців, вибухи пролунали безпосередньо в районі військового аеродрому. Місцеві жителі також повідомляли про заграву та сильне займання.

Кадри з місця події, які поширюються в мережі, свідчать про масштабну пожежу в районі "Саваслейки".

На аеродромі базуються носії "Кинджалів"

"Саваслейка" - військовий аеродром у Нижньогородській області РФ. На ньому базуються винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, які можуть бути носіями російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Інформація про те, чи були пошкоджені літаки або інші об'єкти аеродрому, наразі відсутня.

На момент публікації немає офіційного підтвердження щодо конкретних наслідків атаки на "Саваслейку".

Водночас повідомлення про вибухи та пожежу на військовому аеродромі поширили кілька джерел.

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аеродром (297) Удари по РФ (1223) Нижньогородська область РФ (15)
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Топ коментарі
+7
Я колись писав - коли почнуть вирізати ті кінжали, війна почне повертатись до виходу, правда двері війни ще не скоро зачиняться.
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15.08.2026 08:39 Відповісти
+2
Дурниця... Ті "МіГи", носії "Кинджалів" - лише "літаючі розгінні платформи", зі знятим радіолокаційним обладнанням... НІЧОГО вони "збивать" не здатні - бо "сліпі" й "глухі". Вони, просто розганяються до максималу, і на швидкості в "МАХи", запускають Кинджал", надаючи йому первинного прискорення. Наведення здійснює інший борт - частіш всього - А-50. Тобто це "трьохелементна зв'язка". Виведення з ладу одного елементу - крах всього комплексу. "МіГи-31" , в РФ, не випускають. Ті, які в наявності - випрацьовують ресурс, і починають "розсипаться". А-50-ті ми непогано "споловинили". А ті, що в наявності, починають виходить з ладу, з-за проблем з іноземними комплектуючими. Саме тому в РФ припинили випуск "Кинджалів" - бо нема чим "розганять", і нема чим "наводить"...
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15.08.2026 09:22 Відповісти
+1
Ой, а що сі https://www.google.com.ua/maps/search/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC/@55.4399514,42.3033662,144m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D стало?

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15.08.2026 08:44 Відповісти

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