Дрони атакували Дзержинськ у Нижньогородській області РФ: у районі заводу вибухових речовин - задимлення. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 19 серпня 2026 року, дрони атакували Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

Вночі очевидці з Дзержинська поширювали кадри з масованою атакою БПЛА та густим димом над містом.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що з високою ймовірністю джерело задимлення розташоване на території заводу вибухових речовин ім. Свердлова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нижньогородській області пролунали вибухи: під атакою міг бути аеродром "Саваслейка". ВIДЕО





Що про об'єкт відомо?

ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" - містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії з понад 100-річною історією.

Підприємство включено до санкційного списку України за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. 23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Також читайте: Готуються до блекаутів: у РФ почали серійне виробництво мобільних електропідстанцій - "Медуза"