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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Дзержинськ у Нижньогородській області РФ: у районі заводу вибухових речовин - задимлення. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 19 серпня 2026 року, дрони атакували Дзержинськ Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Вночі очевидці з Дзержинська поширювали кадри з масованою атакою БПЛА та густим димом над містом.

OSINT-аналітик ASTRA встановив, що з високою ймовірністю джерело задимлення розташоване на території заводу вибухових речовин ім. Свердлова

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удар по Дзержинську
удар по Дзержинську

Що про об'єкт відомо?

ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" - містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії з понад 100-річною історією.

Підприємство включено до санкційного списку України за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. 23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

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  • Раніше завод ім. Свердлова неодноразово зазнавав атак українських БпЛА.

Автор: 

Удари по РФ (1238) Нижньогородська область РФ (16)
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Топ коментарі
+6
Місто дзержинськ... Завод ім. свердлова... Вулиці ім. 40-річчя жовтневої революції, калініна, андропова... У москві мавзолей леніна... Жах..
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19.08.2026 08:43 Відповісти
+2
Алабуга зачекалась!!!
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19.08.2026 07:50 Відповісти
+2
...Задимлення... Це повинно звучати в новинах так : Наші дрони розх.ячили та розхер.чили завод з нічною зміною, від детонації та вибуху кишки знаходять на відстані 5 кілометрів !!!
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19.08.2026 07:57 Відповісти

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