Дроны атаковали российскую Уфу: загорелась установка на НПЗ, находившаяся на ремонте

В Уфе (Республика Башкортостан) после атаки БПЛА загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе, которая находилась на ремонте.

Об этом сообщают российские пропагандисты, передает Цензор.НЕТ.

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Глава республики заявил, что всего Уфу атаковали шесть беспилотников, из которых 4 якобы сбили.

"Один упал в промзоне, возник небольшой пожар, сейчас мы его тушим.

Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, а также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек", - говорится в сообщении.

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