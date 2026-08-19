Дрони атакували російську Уфу: загорілася установка на НПЗ, що перебувала на ремонті
В Уфі (Республіка Башкортостан) після атаки БПЛА спалахнула установка на нафтопереробному заводі, що перебувала на ремонті.
Про це повідомляють російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Голова республіки заявив, що всього Уфу атакували шість безпілотників, з яких 4 нібито збили.
"Один упав у промзоні, виникло невелике загоряння, зараз ми його гасимо.
Ще один БПЛА влучив у житловий будинок у мікрорайоні Затон. Пошкоджено скління на верхніх поверхах, а також уламки та уламки впали на припарковані машини. За попередньою інформацією, постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.
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