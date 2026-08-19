Дрони атакували російську Уфу: загорілася установка на НПЗ, що перебувала на ремонті

В Уфі (Республіка Башкортостан) після атаки БПЛА спалахнула установка на нафтопереробному заводі, що перебувала на ремонті.

Про це повідомляють російські пропагандисти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Голова республіки заявив, що всього Уфу атакували шість безпілотників, з яких 4 нібито збили.

"Один упав у промзоні, виникло невелике загоряння, зараз ми його гасимо.

Ще один БПЛА влучив у житловий будинок у мікрорайоні Затон. Пошкоджено скління на верхніх поверхах, а також уламки та уламки впали на припарковані машини. За попередньою інформацією, постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.

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