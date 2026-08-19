Рашисты нанесли удар дроном по маршрутке в Херсоне: 4 человека погибли, есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали с помощью дрона маршрутку в Корабельном районе Херсона, есть погибшие.
Об этом сообщил глава ОВА Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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Удар был нанесен около 8:50.
"В результате этого террористического удара погибли четыре человека. В настоящее время их личности устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Четыре женщины получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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