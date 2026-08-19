Рашисти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні: 4 людини загинули, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона, загинули люди.

Про це повідомив глава ОВА Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Удару було завдано близько 8:50.

"Внаслідок цього терористичного удару загинули четверо людей. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитих", - йдеться в повідомленні.

Чотири жінки дістали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають постраждалим усю необхідну допомогу.

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