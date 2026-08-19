В результате вражеских обстрелов произошли отключения электроэнергии в четырех областях, еще в шести - из-за непогоды, - Минэнерго
В четырех областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры, также имеются отключения из-за непогоды.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины на 19 августа сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отключения из-за обстрелов
Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно остается без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.
Восстановительные работы
Отмечается, что везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.
Отключение электроэнергии из-за непогоды
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 300 населенных пунктов в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Ограничения не прогнозируются
Также сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - добавили в Минэнерго.
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