В результате вражеских обстрелов произошли отключения электроэнергии в четырех областях, еще в шести - из-за непогоды, - Минэнерго

В четырех областях Украины зафиксированы отключения электроэнергии в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры, также имеются отключения из-за непогоды.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины на 19 августа сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отключения из-за обстрелов

Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно остается без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Восстановительные работы

Отмечается, что везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей.

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Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 300 населенных пунктов в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Ограничения не прогнозируются

Также сообщается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

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"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - добавили в Минэнерго.