Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у чотирьох областях, ще у шести - через негоду, - Міненерго

У чотирьох областях України зафіксовані знеструмлення внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, також є відключення через негоду.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України на 19 серпня розповіли в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Відключення через обстріли

Так, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

Відновлювальні роботи

Зазначається, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.

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Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається 300 населених пунктів у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Обмеження не прогнозуються

Також повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

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"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - додали в Міненерго.