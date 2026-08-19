Унаслідок ворожих обстрілів є знеструмлення у чотирьох областях, ще у шести - через негоду, - Міненерго
У чотирьох областях України зафіксовані знеструмлення внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури, також є відключення через негоду.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України на 19 серпня розповіли в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
Відключення через обстріли
Так, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.
Відновлювальні роботи
Зазначається, що скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Знеструмлення через негоду
Через негоду без електропостачання залишається 300 населених пунктів у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Обмеження не прогнозуються
Також повідомляється, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - додали в Міненерго.
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