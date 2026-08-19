Цех сборки двигателей для ракетоносителей и цех обслуживания авиатехники: в Генштабе подтвердили результаты поражения РКЦ "Прогресс" в Самаре

В ходе анализа дополнительных данных подтверждено, что 15 августа 2026 года были поражены производственный цех сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цех обслуживания авиационной техники АО "Авиакор - авиационный завод".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно о поражении РКЦ "Прогресс"

Кроме того, в результате удара по Ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре Самарской области РФ зафиксирован пожар площадью около 5 тысяч м².

Отмечается, что РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли, участвующее в производстве ракетоносителей семейства "Союз". Продукция предприятия используется, в частности, для вывода на орбиту космических аппаратов и развертывания российских спутниковых группировок связи в интересах армии РФ.

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"Поражение объектов такого уровня существенно снижает военно-технологические возможности российского агрессора", - добавили в Генштабе.

Что предшествовало