Цех збирання двигунів для рекетоносіїв та цех обслуговування авіатехніки: У Генштабі підтвердили результати ураження РКЦ "Прогрес" у Самарі
Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня 2026 року виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод".
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про ураження РКЦ "Прогрес"
Окрім того, в результаті удару по Ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч м².
Зауважується, що РКЦ "Прогрес" – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії РФ.
"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора", - додали в Генштабі.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 15 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ.
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