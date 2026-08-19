Цех збирання двигунів для рекетоносіїв та цех обслуговування авіатехніки: У Генштабі підтвердили результати ураження РКЦ "Прогрес" у Самарі

Під час аналізу додаткових даних підтверджено ураження 15 серпня 2026 року виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авиакор – авиационный завод".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ураження РКЦ "Прогрес"

Окрім того, в результаті удару по Ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі Самарської області РФ зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч м².

Зауважується, що РКЦ "Прогрес" – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, яке бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства "Союз". Продукція підприємства використовується, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів та розгортання російських супутникових угруповань зв’язку в інтересах армії РФ.

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"Ураження об’єктів такого рівня суттєво знижує воєнно-технологічні спроможності російського агресора", - додали в Генштабі.

Що передувало