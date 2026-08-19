В МОН планируют изменить систему зарплат учителей: драфт законопроекта обещают представить через полгода

Министерство образования и науки готовит изменения в системе оплаты труда педагогов, которые должны не только повысить зарплаты, но и сделать их начисление более понятным. Первый проект закона, по которому можно будет начать консультации, в Минобразования и науки рассчитывают получить примерно через полгода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявил министр образования и науки Андрей Бутенко во время всеукраинской конференции "Серпнева-2026".

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Законопроект должен быть согласован с Минфином

По словам Бутенко, законопроект о пересмотре системы формирования и повышении зарплат педагогических работников МОН должен быть представлен в Верховную Раду в течение 2026–2027 годов.

Точных сроков подготовки документа пока нет, поскольку его разработка зависит не только от Министерства образования - изменения необходимо согласовать, в частности, с Министерством финансов.

"Для нас важно не просто подать законопроект - нужно, чтобы он был работоспособным, его принял парламент и чтобы под него было соответствующее финансирование. Думаю, что примерно через полгода мы разработаем проект, который позволит начать консультации", - пояснил министр.

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Около 80 надбавок планируется пересмотреть

Отдельно в МОН планируют упорядочить систему надбавок педагогам. Сейчас, по словам Бутенко, существует около 80 их видов.

Часть из них министр считает обоснованными - в частности, доплаты за престижность труда, классный руководитель и проверку письменных работ. В то же время есть надбавки, целесообразность которых не столь очевидна.

"Я всё-таки поднял бы вопрос об их оптимизации. Чтобы надбавки были понятны при формировании заработной платы", - отметил Бутенко.

Министр также прокомментировал дискуссию о возможном увеличении недельной педагогической нагрузки с 18 до 22 часов. Ранее против такого шага выступил профсоюз работников образования и науки, заявив о риске увольнения более 70 тысяч учителей.

По словам Бутенко, в МОН надеются предложить правительству другой вариант - без перераспределения объемов нагрузки.

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Зарплаты уже повышают в два этапа

С 1 января 2026 года зарплаты педагогических работников повысили на 30%. Следующий этап запланирован на 1 сентября - выплаты должны вырасти еще на 20%.

Параллельно обсуждаются и другие модели оплаты труда педагогов. В частности, парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций предлагал установить базовый должностной оклад учителя на уровне трех минимальных зарплат. Отдельный законопроект депутата Натальи Пипы предусматривал увеличение зарплат педагогов в 1,5 раза.

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