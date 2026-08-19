У МОН планують змінити систему зарплат учителів: драфт законопроєкту обіцяють за пів року

Міністерство освіти і науки готує зміни до системи оплати праці педагогів, які мають не лише збільшити зарплати, а й зробити зрозумілішим їх нарахування. Перший драфт законопроєкту, з яким можна буде розпочати консультації, у МОН розраховують отримати приблизно за пів року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час всеукраїнської конференції "Серпнева-2026".

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Законопроєкт мають погодити з Мінфіном

За словами Бутенка, законопроєкт про перегляд системи формування та збільшення зарплат педагогічних працівників МОН має подати до Верховної Ради протягом 2026–2027 років.

Точних термінів підготовки документа наразі немає, оскільки його розробка залежить не лише від Міністерства освіти – зміни необхідно погодити, зокрема, з Міністерством фінансів.

"Для нас важливо не просто подати законопроєкт – треба, щоб він був працездатний, його прийняв парламент і щоб під нього було відповідне фінансування. Думаю, що приблизно за пів року напрацюємо драфт, який дозволить почати консультації", – пояснив міністр.

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Близько 80 надбавок хочуть переглянути

Окремо в МОН планують упорядкувати систему надбавок педагогам. Наразі, за словами Бутенка, існує близько 80 їх видів.

Частину з них міністр вважає обґрунтованими – зокрема, доплати за престижність праці, класне керівництво та перевірку письмових робіт. Водночас є надбавки, доцільність яких не настільки очевидна.

"Я все-таки піднімав би питання про їхню оптимізацію. Щоб надбавки були зрозумілі у формуванні заробітної плати", – зазначив Бутенко.

Міністр також прокоментував дискусію щодо можливого збільшення тижневого педагогічного навантаження з 18 до 22 годин. Раніше проти такого кроку виступила профспілка працівників освіти і науки, заявивши про ризик звільнення понад 70 тисяч учителів.

За словами Бутенка, у МОН сподіваються запропонувати уряду інший варіант – без перерозподілу обсягів навантаження.

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Зарплати вже підвищують у два етапи

З 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників підвищили на 30%. Наступний етап запланований на 1 вересня – виплати мають зрости ще на 20%.

Паралельно обговорюються й інші моделі оплати праці педагогів. Зокрема, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій пропонував встановити базовий посадовий оклад учителя на рівні трьох мінімальних зарплат. Окремий законопроєкт депутатки Наталії Піпи передбачав збільшення зарплат освітян у 1,5 раза.

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